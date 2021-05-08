شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: مسلسل موسى كأنه ماتش كورة تشتد فيه الأحداث وتهدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها فى تلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى على الكشوطى، إنها سعيدة جدا بمشاركتها فى مسلسل " موسى " الذى نجح نجاحا كبيرا وظهر ذلك من خلال ردود أفعال الجمهور منذ الحلقات الأولى للمسلسل، مؤكدة أن نهايات الحلقات تميزت بتشويق للجمهور مما جعلهم ينتظروا الحلقات القادمة بشغف، وتابعت : " فهناك بالفعل مجهود كبير مبذول". واستكملت بقولها "ومنذ بداية ظهور شخصية حلاوتهم التى أقدمها تبدأ الأحداث تهدأ نوعا ما، والمسلسل كأنه ماتش كوره تشتد فيه الأحداث تارة ثم تهدأ مرة أخرى، وأرى أن محمد رمضان يقدم السهل الممتنع وأعاد اكتشاف موهبته والمسلسل قدمه بشكل مختلف عمل قدمه من قبل.

‎وأضافت الفنانة سمية الخشاب : "كذلك النجم الكبير سيد رجب فقد ضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم وكذلك الإستايليست وكل عناصر العمل أبدعوا بالفعل، ودورى فى مسلسل موسى مختلف تماما عن مسلسل ريه وسكينة ، والعامل المشترك الوحيد هو اليشمك ولكن باقى العناصر مختلفة تماما ، والأداء أيضا في رية وسكينة كانت مجرمة بينما حلاوتهم هى شخصية رومانسية" .

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة كل من: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.