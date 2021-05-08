نسل الأغراب الحلقة 26.. جليلة تندم وتطلب العودة إلى غفران والأخير يرفض

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 26 من مسلسل نسل الأغراب، بتهديد جليلة "مى عمر"، عساف "أحمد السقا" بأنه جرب معاداة الناس ولكنه لم يجرب معاداة "جليلة الغريب" وتتوعده فى الأيام المقبلة، بعدما أبلغ عن غفران "أمير كرارة" الشرطة بأن يتاجر فى الأفيون ويزرعه فى أرض بالصحراء، وذلك يخلف عهده معها بعدم التعرض إلى غفران الغريب بأى سوء حتى تمم زواجها منه، ولكنهما النهاية أصبحا أعداء حالياً.

حمزة الغريب "أحمد مالك" يتحدث مع أخيه سليم "أحمد داش" ويؤكد له بأن علاقته بغفران انتهت ولا يربطهما سوى اسم الغريب فقط، ويخبر سليم أيضا بأنه لم يعد أخيه، وسط دهشة من الأخير الذى يرد عليه بأن كل الغضب الذى ينتابه بسبب خدامة حيث يقصد فاطمة "ريم سامى"، ويصر حمزة على أنه اذا ماتت فاطمة سيأخذ ثأرها من غفران، حيث أنه لم يعرف أنها استفاقت فى المستشفى.

جليله تزور غفران فى السجن وتشرح له مبرراتها فى كل ما حدث منها خلال الفترة الماضية، بتهديده لها فى منزل نجاة "فردوس عبد الحميد"، وكذلك السماح لغزية بالنوم فى فراشها، وتخبره بأنها نادمة على اختيار وتفضيل شخص آخر عليه، وكذلك تتمنى العودة لله مرة أخرى، ولكن غفران يؤكد لها أنه لن يغفر لها ما فعلته رغم حبه الكبير لها والموجود فى قلبه طول الوقت.