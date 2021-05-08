شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 26.. بدر يطلب من مؤنس إعادة هنا لزوجها ويخبره بقتل حازم لـ شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت احداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، طلب "بدر" سيد رجب للقاء "مؤنس" محمد فراج، وطلب منه أن تعود كل شيء كما كان بحيث "هنا" منى زكى، تعود إلى "حازم" محمد ممدوح، و"أمينة" عائشة بن أحمد تعود لـ "بدر"، ولكن رفض "مؤنس هذا الحديث وحاول أن يتركه ويغادر.

ومسك "بدر" يد "مؤنس"، وترجاه بأن ينفذ ذلك بسبب أن "أمينة" ستموت ويريدها بجواره، كما أخبره بانه السبب فى ذلك لأنه اذا لم يحضر "حازم" لمنزل واخبره بأن أمينة تحبه لم يكن يترك "هنا"، كما أخبره بأن لو كان بلغ على "حازم" بقتله لـ "شاهين" كان زمانه مسجونا ولم يكن يخطف منه "أمينة".

وذهبت "يارا" مايان السيد شقيقة "هنا" منى زكى إلى ديسكو، بصحبة "منة" نور إيهاب شقيقة "مؤنس" ولكنهم منعوها من الدخول بسبب الحجاب، فيما رآها صدفة "زى" آدم الشرقاوى، وطلبت "منة" أن تذهب وأخبر "زى" "يارا" بأنه سيصطحب "منة" إلى منزلها، ونشبت بينهما مشادات بسب اختلاف فى الآراء ولكنها انتهت باعتذار "زى" ليستكملا رياضة المشى.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26