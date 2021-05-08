شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنان الراحل حسن مصطفى تكشف عن صورة نادرة لوالدها من الحرم النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نورا حسن مصطفى، ابنه الفنان الراحل حسن مصطفى، عن صورة نادرة لوالدها من داخل الحرم النبوى فى السعودية، وهو يؤدى مناسك الحج والعمرة فى إحدى السنوات، حيث إنه كان يداوم السفر لقضاء المناسك الدينية فى الأراضى المقدسة.

ونشرت نورا الصورة التى ظهر فيها والدها الفنان الراحل حسن مصطفى، وهو يرتدى جلباب باللون الأبيض، ويرفع يديه للسماء للدعاء، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "الصورة دى لوالدى فى الحرم النبوى بعتهالى صديق على تويتر هو اللى صورها له والحقيقة فرحتنا اوى انا ووالدتى، بابا كان قلبه متعلق بالمدينة ومكة وكان دائم الزيارة لهم معظم السنة".

وكانت نورا ابنة الفنان الراحل حسن مصطفى والفنانة ميمى جمال، كشفت سبب عدم دخولها المجال الفنى مثل والديها، مؤكدة أن والدها الراحل كان رافضا دخولها الوسط الفنى، وقالت فى تصريحات سابقة: "والدى كان رافضا منذ طفولتى"، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها على تويتر، الذى قال: "سؤال على الماشى، بنت الجميل الله يرحمه والجميلة مدام ميمي، ليه ممثلتيش؟".

كما أكدت نورا حسن مصطفى عن عدم وجود حسابات لوالدتها عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، بعد انتشار حسابات وصفحات مجهولة تنتحل اسم والدتها.



حسن مصطفى

يذكر أن آخر أعمال ميمى جمال فيلم "الجبابرة" وتدور أحداثه في أتوبيس سياحى تستقله 10 سيدات ومجموعة أخرى من "العواجيز" متوجها فى رحلة إلى "المتحف الزراعى"، وسائقه يضحك طوال الوقت، ثم تحدث الفاجعة وتقوم عصابة بخطف الأتوبيس، وتبدأ بعدها رحلة البحث عن الـ10 سيدات، ومع تصاعد الأحداث يظهر ضابط وسيم يحاول إيقاف هذه العصابة بمفارقات كوميدية خفيفة الظل، حيث يطارد العصابة ويفشل كثيرا، إلى أنه فى النهاية يتعرض لمواقف مدهشة.