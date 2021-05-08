شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشيد بأداء مؤمن نور فى النمر: عامل دور حلو وماسك الشخصية صح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم محمد إمام، بأداء الفنان الشاب مؤمن نور، الذى يؤدى شخصية "خالد الشيمى"، ضمن أحداث مسلسل "النمر" الذى يعرض حاليا فى موسم دراما رمضان، مشيرا إلى أنه فاجأه وأدى دورا أفضل من المكتوب على الورق.



محمد إمام ومؤمن نور

ونشر إمام، صورة جمعته مع مؤمن، من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "مؤمن نور عامل الدور أحلى من اللى مكتوب على الورق، ماسك الشخصية صح، بيضٰحك من غير مايقول افيه، فرحان بيك يا مؤمن مش عارف ليه".





من ناحية أخرى، يواصل النجم محمد إمام والنجمة هنا الزاهد تصوير مشاهد مسلسل "النمر" بالتزامن مع عرض حلقاته حصرياً على قناة الحياة، حيث يستمر التصوير حتى يوم غد الأحد، الموافق 27 رمضان ليكون آخر الأعمال التى تودع أماكن التصوير خلال شهر رمضان الجارى.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجى.