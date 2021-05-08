شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد وتامر حسنى ينعيان محروس عبد المسيح: كان نعم الناس وأحن القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد فؤاد، على تقديم واجب العزاء، في وفاة المنتج محروس عبد المسيح، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "البقاء والدوام لله وحده، خالص تعازينا في وفاة الأخ الغالي والمنتج الكبير / محروس عبد المسيح، والد الأخوة الأعزاء، نصر محروس وأمير محروس وهاني محروس وأميرة محروس، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".



محمد فؤاد ينهي محروس عبد المسيح

كما حرص النجم تامر حسني، على تقديم واجب العزاء في الراحل محروس عبد المسيح، حيث نشر صورة له عبر الاستوري الشخصى له عبر انستجرام، وكتب "توفى إلى رحمة الله الأستاذ والأب الحنون محروس عبد المسيح، كبير عائلة محروس، الرجاء الدعاء له بالرحمة والصبر لكل عائلته الغالية الحبيبة أخواتي وعشرة العمر، كان نعم الناس وأطيب الناس وأحن القلوب".



تامر حسني ينعي محروس عبد المسيح

وكان قد أعلن هاني محروس إلغاء عزاء والده المنتج محروس عبد المسيح بسبب ظروف فيروس كورونا، وكتب هاني محروس عبر صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : تتقبل الأسرة التعازي في وفاة والدي محروس عبدالمسيح عبر الهاتف والرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي ‏نظرًا لظروف كورونا وشكرًا.

من جانب آخر نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن المنتج الكبير محروس عبدالمسيح، الذي وافته المنية منذ ساعات، والذي يعد من أوائل رجال صناعة الموسيقى في مصر والوطن العربي ومالك مجموعة استوديوهات ام ساوند.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، لمع اسمه فى فترة الستينيات والسبعينيات ويعتبر من كبار صناع الموسيقى في مصر، حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدى، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى، صابرين وغيرهم من كبار المطربين المصريين.