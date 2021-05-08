فيديو| أول ظهور لفيفي عبده بعد خضوعها لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفي أول ظهور لها بعد إجراء عملية جراحية، قالت :" يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، كل سنة وأنتوا طيبين، طبعا انتوا عارفين إني كنت عامله عملية ودلؤتي بتعافى بعد العملية ، بتأهل بعد العملية".

وأضافت فيفي :"أنا بحبكوا وميرسي على دعواتكم وربنا يخليكوا ليا قد ما دعيتولي، وخلوا بالكوا من نفسكوا علشان خاطر موضوع الكورونا، عشان خاطر ربنا، وربنا يبعد الغمة عننا وعن مصر، وعن العالم كله يارب".

وكشفت الفنانة فيفي عبده عن مرورها بأزمة صحية جديدة، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية، سوف تستغرق ساعتين.

ونشرت فيفي فيديو من داخل المستشفى عبر "انستجرام"، قالت فيه "يا مساء الخير من مصر ام الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت ادخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني اشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وانا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الامة العربية كلها".