أحمد أمين يعلن وفاة زوجة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان أحمد أمين، وفاة زوجة شقيقه المهندس طارق سيد أمين، وطلب من جمهوره الدعاء لها بالرحمة.

وكتب أمين، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى هناء البهي زوجة شقيقي المهندس طارق سيد أمين.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة".

أضاف: "اللهم بحق هذه الليلة ارحم موتانا.. وصبر كل من له فقيد واشف اللهم كل مريض واجمعنا بأحبابنا في الجنة.. وأحسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين".

يذكر أن آخر أعمال أحمد أمين مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عرضته شبكة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا، وشاركه البطولة الفنانة رزان جمال، من إخراج عمرو سلامة.