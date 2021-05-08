مجلس نقابة الموسيقيين ينعى المنتج محروس عبدالمسيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، المنتج الكبير وصاحب استديوهات أم ساوند الأستاذ محروس عبدالمسيح، والد كل من المنتج نصر محروس، ومهندس الصوت أمير محروس والمنتج هاني محروس وأميرة محروس، الذي رحل عن عالمنا متأثرا بفيروس كورونا الذي أصيب به منذ عدة أيام ودخل على أثره إلى المستشفى.

والمنتج الكبير محروس عبد المسيح، لمع اسمه فى فترة الستينيات والسبعينيات ويعتبر من كبار صناع الموسيقى في مصر، حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدي، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى، صابرين وغيرهم من كبار المطربين.