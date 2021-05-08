فن ومشاهير

رامز جلال يكشف عن بوستر فيلم "أحمد نوتردام"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان رامز جلال عن بوستر فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"، المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل.

ونشر رامز البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"بسم الله توكلنا على الله، الله المستعان، بوستر فيلم أحمد نوتردام، لا تخافوا ولكن هزروا، عيد الفطر 2021".

وأضاف رامز :"وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

الفيلم كان يحمل في بداية تصويره اسم "هيكل نظمي" لكن تم تغيير الاسم.

فيلم "أحمد نوتردام" من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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