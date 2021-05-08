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في 3 هجمات .. 7 قتلى من الشرطة النيجيرية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 7 من عناصر الشرطة النيجيرية، السبت، في 3 هجمات منفصلة، استهدفت ولاية ريفرز الغنية بالنفط في جنوب البلاد.

والجمعة، أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 10 أشخاص بينهم شرطيان وخطف عدة طلاب في جنوب شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية نامدي أوموني، في بيان اليوم السبت، إن مسلحين يستقلون مركبتين هاجموا نقطة تفتيش على جسر تشوبا، ما أسفر عن مقتل شرطيين".

ولفت إلى أن المجموعة المسلحة نفسها هاجمت مركز الشرطة في روموجي، في اعتداء قضى على إثره شرطيان.

وأضاف أوموني أن اثنين من المهاجمين أصيبا بجروح خطيرة وتوفيا على الفور، فيما قتل 3 شرطيين في اعتداء ثالث على مركز شرطة إلمغبو.

وشدد المتحدث باسم الشرطة على أنّه تم تشديد الأمن في جميع أقسام شرطة الولاية.

ويشهد جنوب شرق نيجيريا تصاعداً للاعتداءات على القوى الأمنية في الأسابيع الأخيرة، وتنسب السلطات المسؤولية عنها إلى ناشطين انفصاليين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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