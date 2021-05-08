شكرا لقرائتكم خبر عن سلامتك.. جمهور الإعلامية إيمان الحصرى يدعو لها بالشفاء العاجل بعد إجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الإعلامية إيمان الحصرى، عددا كبيرا من دعوات متابعيها وجمهورها، خلال الأيام القليلة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد تدهور حالتها الصحية عقب إجرائها لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات.

وحرص الكثير من جمهور ومتابعي الإعلامية إيمان الحصرى، على استغلال الأيام المباركة بشهر رمضان، للدعاء لها بالسلامة والشفاء وعودتها مرة أخرى للشاشة وتقديم برنامجها من جديد، ودشن الكثيرون منشورات لها عبر حساباتهم الشخصية وفى تعليقات الصفحة الرسمية لها متمنين لها الشفاء العاجل.

ولم تقتصر حملات الدعاء التي دشنها الكثيرون من متابعي الإعلامية ايمان الحصري، داخل مصر، فقط، فوصلت منشورات الدعاء ببعض الدول العربية، حيث إنها تحظي بشعبية كبيرة اكتسبتها من مشوارها الإعلامي أمام الشاشات.



الإعلامية ايمان الحصرى

ونشرت الصفحة الرسمية لإيمان الحصرى عبر موقع "فيس بوك" منذ أيام، تفاصيل الحالة الصحية لها حيث تمكث الحصرى فى المستشفى، وكتب الحساب الرسمي: "أجرت الزميلة إيمان الحصرى عملية جراحية منذ اسبوعين الأمر الذى ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحيه أخرى فى محاولة طبية مضنية تلافى الأضرار الناتجة عن العملية الأولى كان آخرها عملية بالأمس على أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عمليه أخرى.. نطالب من حضراتكم فى هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل".