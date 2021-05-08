شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الموسيقيين ينعى المنتج محروس عبد المسيح: أحد كبار صناع الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بخالص الحزن والأسي المنتج الكبير محروس عبد المسيح، والد كل من المنتج نصر محروس، ومهندس الصوت أمير محروس والمنتج هاني محروس وأميرة محروس، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بفيروس كورونا الذي أصيب به منذ عدة أيام ودخل على أثره إلى المستشفى.

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، لمع اسمه فى فترة الستينيات والسبعينيات ويعتبر من كبار صناع الموسيقى في مصر، حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدى، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى، صابرين وغيرهم من كبار المطربين المصريين.

واستكمل ابنه المنتج الفني نصر محروس مسيرة والده، الذى عمل فى عالم الغناء والموسيقى في سن مبكرة جداً، عندما كان يساعد والده، وعمل نصر محروس في بداية الثمانينيات بتوزيع شرائط الكاسيت التي كان ينتجها والده، وكان معه شقيقه أمير محروس، وفي أواخر الثمانينيات قرر نصر محروس إنشاء شركته الخاصة بعدما شعر بقدرته على صنع النجوم واكتشاف المواهب الفنية ذات الإحساس النقى وتقديمهم للجمهور