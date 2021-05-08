شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. يسرا تحتفل مع صناع وأبطال "حرب أهلية" بانتهاء تصوير المسلسل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع وأبطال مسلسل حرب أهلية، للنجمة الكبيرة يسرا والفنان باسل الخياط، بانتهاء تصوير المسلسل، الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان الحالى، حيث نشرت الشركة المنتجة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورًا من الاحتفال بانتهاء التصوير، صحبتها بتعليق: "فركش.. حرب أهلية".



احتفال فركش حرب أهلية

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، جميلة عوض، باسل خياط، مايان السيد، أروى جودة، رشدى الشامى، سينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، تأليف منة القيعى وأحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز.



حرب أهلية

فى نفس الإطار، شهدت الحلقة 25 من مسلسل "حرب أهلية"، أحداثا جديدة وتطورات مثيرة ووصول الشرطة إلى قاتل نور - مايان السيد، وألقت القبض عليه واعترف شقيق نور خالد حجاج - حسين، عن أن يوسف - باسل خياط هو من طلب سرقة المنزل.



يسرا

وما زال كيشو - عمر صلاح يتقرب من تمارا - جميلة عوض، وقالت له إنها تشعر معه بالراحة وأنه كان بجانبها فى أصعب وقت فى حياتها، وزار والد فريدة - أروى جودة، منزلها وطلبت منه أن يبقى معها حتى تشعر بالأمان، وعندما عرف "يوسف" تشاجر معها وطلب منها أن تطرده، ويتضح أن سبب خلاف فريدة - أروى جودة مع والدها بسبب علاقة غير شرعية مع مراد حبيبها السابق وأنها لم تكن متزوجة منه.

وذهب حسين - خالد حجاج إلى السارق وأخذ منه الأوراق وترك له الأموال، والتقى بـ يوسف - باسل خياط الذى أعطاه 300 ألف جنيه فقط، والتقت مريم - يسرا بـ"يوسف" عند "حسين" وأخبرها أنه جاء لتقديم التعازي، وهددت مريم - يسرا "حسين" خالد حجاج إذا عرفت أن له دخل بقتل نور- مايان السيد لن ترحمه.





وتدور أحداث المسلسل حول "مريم" لديها ابنة "تمارا" من زوجها السابق الذى أوقع بينهما، وتحاول "مريم" تعويض احساسها بالأمومة مع "نور" التى اتخذتها كإبنة. ثم تكتشف "مريم" شيء يقلب حياتها.















