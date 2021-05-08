شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده فى أول فيديو بعد العملية: وحشتونى وبحبكم أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت النجمة فيفى عبده بالشكر إلى جمهورها ومتابعيها، موضحة أنها ما زالت في مرحلة النقاهة والتعافى، كما طالبت جمهورها بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعلقت فيفى عبده على الفيديو: "مساء الفل من مصر أم الدنيا أول فيديو بعد ما عملت العملية وحشتوني أوي وبحبكم اوى".

وقالت فيفى عبده من خلال الفيديو: "طبعا أنتم عارفين أنى كنت بعمل عملية، ودلوقتى بتعافى بعد العملية وأنا بحبك وميرسى على دعاكم وربنا يخليكم ليا، وخلوا بالكم من نفسكم عشان موضوع الكورونا، وربنا يبعد الغمة ده عنا وربنا يرحم اللى ماتوا ويشفى المصابين".





يأتي ذلك عقب عودة الفنانة فيفى عبده إلى منزلها منذ أسبوعين حيث أجرت عملية جراحية بعد خطأ طبى في ظهرها.

وكانت الفنانة فيفي عبده حرصت على طمأنة جمهورها ومتابعيها عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية منذ عدة أيام، بسبب تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المراكز الطبية، ونشرت صورة قديمة لها، موجهة رسالة لجمهورها قائلة :" ‏صباح الخير من المستشفى بقولكم وحشتوني أوى وبحبك أوى خمسة أمووواه".