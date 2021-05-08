شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ومحمد فؤاد وتامر حسنى ينعون جمال سلامة: مبدع كبير ومن أهم الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة الكبيرة شريهان، الموسيقار الكبير الراحل الدكتور جمال سلامة، الذى وافته المنية، أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أنه كان مبدعًا كبيرًا وواحدًا من أهم الموسيقيين والعرب.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "إنا لله وانا اليه راجعون.. البقاء لله فى مبدع مصري كبير، واحد من أهم الموسيقيين المصريين والعرب، ملحن "والله بعودة يا رمضان" وغيرها من الألحان والأغانى والأعمال العظيمة لكبار المطربين والمبدعين فى مصر والعالم العربى".





وأضافت شريهان: "اللهم ألهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان، وألهم أسرته الفنية الكبيرة الصبر والسلوان وجميع محبيه فى مصر والعالم العربى.. ربى يجعل مثواه الجنة إن شاء الله تعالى فى هذا الإيام المباركة وهذا الشهر الكريم، فى سلام الله ورحمته.. جمال سلامة".





وحرص النجم محمد فؤاد، على تقديم واجب العزاء، في وفاة المنتج محروس عبد المسيح، والد كل من نصر محروس وأمير محروس، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "البقاء والدوام لله وحده، خالص تعازينا في وفاة الأخ الغالي والمنتج الكبير / محروس عبد المسيح، والد الأخوة الأعزاء، نصر محروس وأمير محروس وهاني محروس وأميرة محروس، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

محمد فؤاد ينهي محروس عبد المسيح كما حرص النجم تامر حسني، على تقديم واجب العزاء في الراحل محروس عبد المسيح، حيث نشر صورة له عبر الاستوري الشخصى له عبر انستجرام، وكتب: "توفى إلى رحمة الله الأستاذ والأب الحنون محروس عبد المسيح، كبير عائلة محروس، الرجاء الدعاء له بالرحمة والصبر لكل عائلته الغالية الحبيبة أخواتي وعشرة العمر، كان نعم الناس واطيب الناس واحن القلوب".

تامر حسني ينعي محروس عبد المسيح

وتوفى، أمس الجمعة، الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكى ياشهر زاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جانى بعد يومين"، "ومع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن "بيروت ست الدنيا" و قصيدة " مع جريدة " للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينات التى ما زالت فى ذاكرة الناس مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" وفيلم "حبيبى دائما".

والموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني.

ودرس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يد نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب، كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏ ‏