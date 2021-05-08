شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: تلقيت رسالة من مجهول بعد دور الشهيد "محمد مبروك" فى الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم إياد نصار، خلال لقاء تليفزيوني، عن رسالة هاتفية جاءته بعد تجسيده دور الشهيد محمد مبروك، خلال أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى يذاع طوال أيام شهر رمضان الحالى على قناة ON، ونصها "أنه فقد عددا كبيرا من المعجبين بسبب الدور"، ما يدل على الوهم الكبير الذي يعيشه صاحب الرسالة.

وقال إياد نصار إن مسلسل الاختيار 2، أظهر الكثير من الحقائق حول رجال أمن الدولة، وكيف يعيشون في ظل مغامرات ومشكلاتهم اليومية للقضاء على الأفكار التخريبية، لافتًا إلى أن "الاختيار 2"، أربك كل من كان ضد الوطن وأبناء الشرطة.

مسلسل "الاختيار 2"، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، وتدور أحداث الجزء الثاني حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.