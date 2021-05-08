شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكداونى يقدم أروع مشاهده كقيادى وأب للشهداء فى الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برع النجم ماجد الكداونى فى تجسيد "اللواء مراد" فى مسلسل الاختيار 2، الذي يتولى مسئولية جهاز الأمن الوطني في مرحلة ليست عادية فتتطلب صفات مميزة لقيادي استثنائي في ظروف صعبة تمر بها مصر، ويعد اختيار الكدوانى اختيارا موفقا من مخرج العمل بيتر ميمى لتجسيد الدور، ولفت الكدوانى الانتباه له منذ ظهوره فى الحلقة الـ20 من المسلسل.

وفي مشهد مؤثر للفنان ماجد الكدواني فى الحلقة 25، بعدما استقبل خبر استشهاد أبطال مأمورية الواحات سيطر عليه الحزن بشكل كبير، وقال جملة مؤثرة عنهم "عاشوا شايلين الهم وماتوا رجالة"، وفي مشهد آخر قال بمنتهى الحزن إن كل من استشهدوا كانوا أبناءه مؤكدًا بجملة مهمة: "أحيانا منع الشر بيبقى له ثمن غالي جدًا، ومفيش أغلى من الروح".



مشهد من المسلسل



ماجد الكدوانى

وشهدت الحلقة، توثيق الحادث الذي استشهد فيه ضباط المأمورية بعدما تم التعامل معهم بأسلحة ثقيلة وصواريخ آر بي جي تسببت في تفجير المدرعات وإصابة الضباط قبل إطلاق الرصاص عليهم من التكفيريين.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.