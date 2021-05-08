شكرا لقرائتكم خبر عن دمكوا غالى علينا.. المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض ملخص حلقة "مأمورية الواحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، ملخص الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار 2" والتى عرضت أمس الجمعة، وحملت عنوان "مأمورية الواحات"، التى دارت حول حادث الواحات الإرهابى، الذى راح ضحيته مجموعة من ضباط العمليات الخاصة.

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ملخص الحلقة، الذى تضمن المشاهد التمثيلية وأيضًا مشاهد تصوير حقيقية من جنازة الشهداء على صوت أغنية "ضالين" للكينج محمد منير، ثم ختام الملخص بعرض صور الشهداء الحقيقية، وأتبعتها بتعليق: "دمكوا غالى علينا.. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".





وسبق وأهدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، أغنية لشهداء رجال الشرطة فى حادث الواحات الإرهابى، الذى راح ضحيته مجموعة من ضباط العمليات الخاصة.





وجاءت كلمات الأغنية التى كشفت عنها المتحدة: "أحمد شوشة دا زيه مفيش، واقف فى الواحة بطل مجريش، لما نزلوا يصفوا فيهم، كان واقف بيرد عليهم، قال إخواتى أموت وسطيهم، يالى رايح الواحات، حاسب على خطوتك، أصل شوشة مات هناك، كان بيحرس حضرتك.. أحمد جاد المصري بجد، اللى شجاعته مالهاش حد، من زى محمد وحيد، راجل جد وقلبه حديد، قالوا رايحين مش راجعين تانى، واستشهدوا علشان إنت تعيش، قالوا رايحين مش راجعين تانى، واستشهدوا علشان إنت تعيش".







