شقيق جمال سلامة يحرر محضرا ضد طليقة الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تقدم الموسيقار فاروق سلامة شقيق الراحل جمال سلامة الذي رحل أمس عقب إصابته بكورونا، وابنته نورهان سلامة، بمحضر ضد وفاء بناني طليقة الموسيقار الراحل، يتهماها فيه بالتشهير .

وجاء ذلك عقب تحرير وفاء بلاغا اتهمت فيه فاروق سلامة وابنته بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين، واقتحامهم للأستديو الخاص به، بالتزامن مع شعائر الجنازة، وقيامهم بتغيير كالون باب الشقة لمنع الورثة الشرعيين من دخولها.

وقدم الراحل العديد من الأعمال الموسيقية المميزة من بينها قال جالي بعد يومين، ومش هتنازل عنك أبدا، وأهلا بالعيد، وغيرها من الأعمال الباقية