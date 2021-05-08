شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "ثانية واحدة" لـ دينا الشربينى ومصطفى خاطر فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة دينا الشربيني، موسم عيد الفطر بفيلمها الجديد الذى يحمل اسم "ثانية واحدة"، ويشاركها في بطولته النجم مصطفى خاطر، وينافسان به في موسم عيد الفطر المقبل، والمقرر طرحه في دور عرض السينمات.

تدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.