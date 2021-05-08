شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتقرب أسرة غزل منها بعد كتابة ثروة عابد لها في الحلقة 25؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بذهاب عماد "أحمد الرافعى" ونادين "دنيا عبد العزيز" لمحامى عابد "خالد الصاوى" ويتحدثون عن طريقة تقسيم أملاك عابد، ليعود المشهد فلاش باك ويتحدث عابد مع المحامى ويبلغه أنه كتب جميع أملاكه وثروته لغزل "ياسمين عبد العزيز"، قبل انتحاره، لذلك هل تحاول أسرة غزل التقرب منها مرة أخرى بعد معرفه أنها أخذت كل ثروة عابد، هذا ما ستكشفه الأحداث في الحلقة 26 اليوم السبت.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.