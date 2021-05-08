منتجا مسلسل DARK يبدآن إنتاج مسلسل Netflix الأصلي الجديد 1899

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برلين، ألمانيا: أعلنت منصة Netflix وشركة الإنتاج DARK WAYS، التي أُنشئت حديثًا بقيادة "يانتشي فريش" و"باران بو أودار"، عن مسلسل Netflix الأصلي الجديد والغامض "1899" الذي يرتقبه الجمهور بشدّة.

يدور المسلسل ذو الثماني حلقات حول الظروف الغامضة التي تحيط بسفينة مهاجرين متّجهة من أوروبا إلى "نيويورك". وتجمع الركّاب بآمالهم وأحلامهم للقرن الجديد ومستقبلهم خارج حدود بلدانهم، بعد أن جاؤوا من شتّى الدول ومن ظروف اجتماعية مختلفة. غير أن رحلتهم تأخذ منعطفًا غير مُتوقّع عندما يعثرون على سفينة مهاجرين أخرى مفقودة منذ عدّة شهور هائمة في عرض البحر. وما سيجدونه على متنها سيُحوّل رحلتهم للأرض الموعودة إلى لغز يشبه كابوس مروّع، إذ يرتبط ماضي الركاب ببعضهم بعضًا بشبكة من الأسرار الخفيّة.

جمع منتجي DARK، المسلسل الألماني الحائز على جوائز، والذي تلقّى إشادات واسعة وحظي بقاعدة جماهيرية عالمية متحمّسة، كادر تمثيل عالمي يضمّ "إميلي بيتشام"، و"أنورين بارنارد"، و"أندرياس بيتشمان"، و"ميغيل بيرنارديو"، و"ماتشي موزيال"، و"لوكاس لينغارد تونسين"، و"روزالي كريغ"، و"كلارا روساغر"، و"ماريا إرولتر"، و"يان غيل"، و"ماتيلد أوليفيه"، و"خوسيه بيمينتو"، و"إيزابيلا وي"، و"غابي وونغ"، و"جوناس بلوكيه"، و"ففلين إدواردز"، و"أليكساندر فيلوم"، و"أنتون لاسر"، من بين آخرين غيرهم. وفي سبيل إنتاج مسلسل متعدّد اللغات، ستتحدث كلّ شخصية بلغتها الأم.

وصرّح الكاتب والمنتج التنفيذي والتلفزيوني "يانتشي فريش" قائلًا: "يضمّ المسلسل الأوروبي حتّى النخاع "1899" شخصيات من بلدان مختلفة يتحدّثون بلغتهم الأم. ونشعر أننا محظوظون للغاية لعثورنا على هذه المواهب الرائعة من جميع أنحاء العالم ليخوضوا معنا غمار هذه الرحلة المثيرة".

سيُجرى التصوير في مسرح الإنتاج الافتراضي الجديد الذي أُنشئ خصيصًا لهذا الغرض، والذي يُعدّ أكبر مساحة LED من نوعها في أوروبا كاملة. وستمنحنا هذه المساحة إمكانية تصوير عدد كبير من لقطات المؤثّرات المرئية المعقّدة بالكاميرا، وفي مواقع وأماكن افتراضية اُبتكرت بتقنيّة تحريك الألعاب. المسرح مملوك للشركة المتخصّصة DARK BAY التي أنشأتها DARK WAYS واستديوهات Babelsberg بدعم من Netflix. ويقع مسرح الإنتاج الافتراضي المتطوّر في استديوهات Babelsberg العريقة خارج مدينة برلين، وسيمنح الاستديو صانعي المحتوى طُرقًا جديدة ومبتكرة لرواية القصص الإبداعية.

ويتحدّث المخرج والمنتج التنفيذي والتلفزيوني "باران بو أودار" حول استديو DARK BAY للإنتاج الافتراضي قائلًا: "تمكّنا عبر شراكتنا مع Netflix من تحقيق رؤيتنا في 1899. وبفضل دعمها السبّاق والتزامها، تمكّنا من تشييد المساحة التي جعلت من "1899" عملًا رائدًا في ألمانيا والمنطقة أيضًا. وتُعدّ البنية التحتيّة ابتكارًا متطوّرًا في مشهد الإنتاج الألماني، والذي سيعود بفائدة كبرى على صنّاع الأفلام والمنتجين في جميع أنحاء العالم ليطلقوا العنان لإبداعهم".

وتضيف "راخيل إيغبين"، مديرة أعمال Netflix الأصليّة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلة: "تغمرنا السعادة لأننا استطعنا تقديم الدعم إلى "يانتشي" و"بو" لإيجاد أفضل حلّ لتحقيق رؤيتهم الإبداعية في 1899. ستخلق البنية التحتيّة لمسرح الإنتاج الافتراضي فرصًا جديدة، ولذلك نحن ملتزمون تمامًا بتوفير أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الترفيه الألماني".

سينضمّ "أودار" و"فريش" مرّة أخرى إلى مواهب استثنائية تعمل خلف الكاميرا، والتي اشتهرت من عالم DARK، مثل مدير التصوير "نيكولاس زومرر"، ومصمّم الموقع "أودو كخامر"، ومصمّمة الشعر والمكياج "كريستينا فاغنر"، والملحّن "بين فروست". وسيتعاونان أيضًا مع أشخاص جدد مثل مديرة توزيع الأدوار "لوسي بيفان"، ومصمّمة الأزياء المرشّحة لجائزة الأوسكار "بينا دايغيلير"، و"كريستين كيستنر" الذي سيُشرف على تصوير شركة Framestore المدمج، والإنتاج الافتراضي، وفريق المؤثّرات البصريّة.