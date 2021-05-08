ألبوم جديد لكارول سماحة نهاية صيف 2021

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة فيديو عبر حسابها على الإنستغرام أعلنت فيه أن البومها الجديد سيصدر نهاية صيف 2021.

وأوضحت سماحة في الفيديو الذي نشرته من داخل الاستديو أنها تسجل رابع أغنيات الألبوم الجديد.

كما تستعد الفنانة اللبنانية لطرح أغنية منفردة جديدة بعنوان “سيبتك” من كلمات نادر عبدالله، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وألحان محمد عبيه. كانت قد انتهت من تصويرها وهي باللهجة المصرية في كانون الأول الماضي، وتستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن سماحة طرحت أغنية “اللي خان” شارة مسلسل “ضد الكسر” الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية نيللي كريم ويعرض حصريًا على قناة CBC في شهر رمضان الحالي، وهي من تأليف مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.