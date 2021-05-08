شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تروى تفاصيل تجربتها المؤلمة مع الموت السريرى وما شعرت به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضع سنوات وتحديدًا فى العام 2001، واجهت نجمة هوليود شارون ستون، أزمة صحية صعبة بعدما أصيبت بسكتة دماغية ونزيف في المخ، والتى نجت بأعجوبة منها، وفي مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا بريطانيا"، تذكرت النجمة العالمية تلك الفترة الصعبة من حياتها، وروت ما شعرت به بالضبط، وهي على وشك الموت.

وقالت ستون: "لقد مررت بتجربة الموت السريري، وبينما يصف الناس هذه الحالة بطرق مختلفة، فيراها البعض من وجهة نظر علمية، والبعض الآخر يرونها من وجهة نظر روحية، فقدت أخذت في الاعتبار كلا وجهات النظر، فعندما تعرضت للإصابة شعرت بكل هذه الأشياء التي يتحدث عنها الناس عادة، مثل الضوء في نهاية النفق والشعور بأن روحك تغادر جسدك، وكان لدي شعور بأنني أتواصل مع الأشخاص الذين رحلوا قبلى"، وأضافت أنه "شعور سريع الزوال، فلم يكن لدينا حوار كما نتحدث الآن، ولكن كان هناك تفاهم وعلم بأننا نتواصل".



مقابلة شارون ستون

وأضافت ستون، حسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، إنها شعرت بألم شديد كأن شخص ما ضربها بشدة في صدرها، لكن بعد ذلك، عادت روحها إلى جسدها، وتشك النجمة العالمية فى أنها شعرت بنفس الألم بعد أن استخدم الأطباء جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكشفت شارون ستون، أيضًا، كيف اضطرت إلى فصل طبيبها قبل وقت قصير من إجراء عملية جراحية في الدماغ، لأنه كان مهتمًا بالترويج لنفسه والتحدث إلى المراسلين الإعلاميين أكثر من اهتمامه بعلاجها.

وتذكر شارون ستون، أنها عانت من نزيف في المخ في عام 2001، وذهبت إلى الأطباء بعد أيام قليلة من إصابتها بصداع حاد، وبسبب هذا كانت في حالة خطيرة بالفعل في المستشفى، ولم يمنحها الأطباء سوى 1% من الأمل حول حقيقة أنها ستعيش وتعود إلى حياتها الطبيعية"، ولسنوات عديدة، لم تقل "ستون" أي شيء عن مشاكلها الصحية لزملائها في هوليوود، لأنها كانت تعتقد أن مشاكل الأشخاص الذين كسرهم المرض لا تهم أي شخص.