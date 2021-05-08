شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تتعافى من فيروس كورونا وتعلن سلبية المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عن شفائها من فيروس كورونا وسلبية المسحة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الحمد لله هدية عيد ميلادي النهاردة كبيييرة أوي من رب العالمين، كورونا الحقيرة سلبي برافووو يافود، دعوة أمي".

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت الجمهور ومتابعيها بالدعاء بالشفاء العاجل لها، وكتبت فريدة سيف النصر، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "يا أنا يا أنتى يا كورونا، يا حبيبتي يا أمى قد كده كنتى بتتألمى، دعواتكم بالنصر في معركتي معاها، شديدة ولكن الله أقوى".



بوست فريدة سيف النصر

وتوفيت والدة الفنانة فريدة سيف النصر، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذى أصابها وتم وضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات لتفارق الحياة في وقت قصير، كما أصيب شقيقها أيضا بالفيروس ولكن تم شفاؤه.

وتشارك الفنانة فريدة سيف النصر فى مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة الأربعينيات والخمسينايت، حول مشاكل وحكايات الصعيد