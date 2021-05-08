شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب.. أمير كرارة وشقيقه أحمد يقلدان مشهد خناقة غفران وعساف الغريب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمص الفنان أحمد كرارة، شقيق الفنان أمير كرارة، شخصية "عساف الغريب"، التى يؤديها النجم أحمد السقا، فى مشهد تمثيلى لتقليد أحد مشاهد مسلسل "نسل الأغراب"، أثناء جلوسه داخل السيارة مع شقيقه، وهو المشهد الذى شهد خناقة كبيرة بين غفران وعساف فى أول مواجهة بينهما، ضمن أحداث المسلسل الذى يعرض فى موسم دراما رمضان الحالى.

ونشر أحمد كرارة، مقطع فيديو المشهد التمثيلى مع شقيقه أمير "غفران الغريب"، عبر حسابه على إنستجرام، صحبه بتعليق: "غفران الغريب.. اتفرج على أبوك وهو بيقتل أبوك"، وبدأ أحمد كرارة مقطع الفيديو وهو ينادى على شقيقه أمير باسم شخصيته فى المسلسل، ليقول له، "يا غفران"، فيما رد عليه أمير بجملته الشهيرة ضمن أحداث العمل الدرامى: "اتفرج علي أبوك.."، ليكمل أحمد الجملة "وهو بيقتل أبوك".



أحمد وأمير كرارة

ووصلت أحداث الحلقة 25 من مسلسل نسل الأغراب للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، لذروة التطور خاصة مع اتضاح الصورة بعد حلقة أمس، وأصبحت أطراف الصراع الآن واضحة بشكل كبير إلى ما بعد القبض على غفران الغريب واتهامه بالاتجار فى الأفيون، ومعرفة جليلة - مى عمر - أن عساف الغريب -السقا- هو من قام بالإبلاغ عنه وأخبرته أنه خسرها للأبد رغم تفضيلها له على زوجها غفران.





وفى مواجهة حزينة لحمزة الغريب -أحمد مالك- مع غفران بعدما أمر الأخير بقتل حبيبته فاطمة محاباة لابنه سليم -أحمد داش- وإحساسه بالتفضيل بينهما وأنه كان يتظاهر بحبه له من البداية إرضاء لجليلة، وتوعد حمزة وغفران بعضهما أنهما إذا تقابلا في يوم ما فلا بد أن يكون أحدهما مقتولا، وجسد أحمد مالك هذا المشهد بشكل حزين بعد تأكده أنه خسر والده الحقيقى والرجل الذى رباه وتسرب له إحساس اليتم بعد تأجج الصراع في تطور الأحداث.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.