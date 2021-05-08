شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد 25 .. يوسف الشريف ينقل الدراما لشوارع هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض حلقات من مسلسل كوفيد 25 للنجم يوسف الشريف، والذى يذاع يوميًا فى الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة، وتطور الأحداث بشكل كبير أصبح المصابين بهذا الفيروس يتحولون لزومبى أو كائنات تقوم بمص دماء ضحاياها.



كوفيد

وتظهر مشاهد المسلسل بشكل درامى متميز من حيث الإضاءة والكادرات وشكل الشوارع وكأنك تتابع عملا من هوليوود وتتجلى هذه الرؤية في مشاهد الهروب من الزومبى أو الهجوم على الأفراد واختيار الديكورات المناسبة للأحداث.

وكانت أحداث الحلقة العاشرة شهدت محاولة المحتجزين فى المستشفى الهرب منها، بعدما أصبحت منطقة خطر، ولكن يهجم عليهم المصابون، ويبدأون فى قتلهم، فيفروا إلى الداخل ويختبئون منهم، ولكن تفقد "أميرة العايدى" ابنتها فى الخارج وتفقد كذلك فريدة "راندا البحيرى" ابنتها أيضا وتنهارا وتحاول نهال "أيتن عامر" تهدئتهما.

وأثناء عودة ياسين "يوسف الشريف" ورامى "أحمد صلاح حسنى" ودكتور محسن "أمير صلاح الدين" من المعمل للمستشفى، ينفد بنزين السيارة، فيتجهون إلى إحدى محطات البنزين فيجدوها فارغة، وجميع خراطيم البنزين مقطوعة، فيظهر لهم شخص يستنجد بهم لينقذوه وابنته وزوجته، فينزل يوسف الشريف وأحمد صلاح ليبحثوا عن البنزين فيظهر لهم شخص فجأة ويوجه المسدس نحوهم، فيعرض عليه يوسف الشريف نقودا لكنه يرفض، فيقول له أحمد صلاح حسنى إن طلبه معه ويخرج ويحضر كرتونة من السياره فيعطى لهم البنزين، عندما يصل دكتور ياسين ورامى للمستشفى يجد جثث ملقاة فى كل مكان.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.