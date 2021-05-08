شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يبدأ تحدى فقدان وزنه الزائد بالعودة للتمرينات فى الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم العالمي ويل سميث إلى صالة الألعاب الرياضية بعدما اكتسب وزنا زائدا خلال جائحة Covid-19، وشارك الممثل البالغ من العمر 52 عامًا، بصور جديدة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، من داخل صالة "الجيم" قبل بدء جلسة التمرينات، وكتب فى تعليقه على الصور، "العودة إلى التمرين.. يبدو مثل الدائرة..هيا بنا نبدأ".



ويل سميث بوزن زائد قبل العودة للتمرين

وارتدى ويل سميث، فى ظهوره الجديد داخل صالة الألعاب الرياضية، بنطلون باللون الأسود، وتيشيرت باللون الرمادى، تضمن إشارة إلى المسرحية الهزلية The Fresh Prince Of Bel-Air، كما نشر سميث صورة لوجهه من قريب ليكشف مدي زيادة الوزن التي أصبح يعاني منها.



ويل سميث يعود للتمرين



ويل سميث

وتأتى عودة ويل سميث إلى ممارسة التمرينات الرياضية بعد أيام قليلة من كشف بطل الحركة، علنًا، أنه فى "أسوأ شكل" مر به في حياته، لكنه تعهد أمام جمهوره بأن يستعيد قوته ولياقته مرة أخرى، وخطف ويل سميث، الأنظار خلال الأيام الماضية بعد صورته المثيرة للجدل التى ظهر فيها بعدما اكتسب وزنا زائدا، حيث ظهر بـ"كرش" على غير المعتاد بلياقته البدنية، وفى المقابل، قرر ويل سميث، دخول تحدي فقدان الوزن، ليخسر الوزن الزائد الذى اكتسبه بسبب مرحلة الإغلاق.

وقبل يوم واحد من ذهابه إلى "الجيم"، كشف النجم العالمى ويل سميث، عن صور عدد من الرجال يعانون من نفس المشكلة لاكتسابهم الوزن الزائد نتيجة الأكل وعدم ممارسة الرياضة فى ظل الإغلاق، وعلق على الصورة بإعلان دخوله فى تحدى مع هؤلاء الرجال لخفض وزنهم خلال 3 أشهر، حيث كتب فى تعليقه، "هيا بنا سنرى هذه الصور مرة أخري بعد 12 أسبوعا".

وجاء هذا التحدى بعدما شارك الممثل لقطة بجانب الماء لنفسه خلال عطلة نهاية الأسبوع، مرتديًا قميصا مفتوحًا يعرض صدره وبطنه، وعلق عليها: "سأكون صادقًا مع الجميع، أنا في أسوأ شكل في حياتي"، ولم يتوقف ويل سميث عند نشر هذه الصورة، ففي اليوم التالي نشر أيضًا صورة متحركة تكشف عن زيادة الدهون بمنطقة البطن، وعلق علي الصورة: "هذا هو الجسد الذي حملني خلال الجائحة وأيام لا حصر لها.. أنا أحب هذا الجسد، لكنني أريد أن أشعر بتحسن.. لا مزيد من فطائر منتصف الليل.. هذا كل شيء.. وأتمني الحصول على أفضل شكل من حياتي".

يأتى هذا فيما اشتهر سميث، سابقًا، بأخذ نظم التدريب على محمل الجد، وبناء العضلات لأدوار مثل " I Am Legend" و " “Suicide Squa، ومع ذلك، بعد عام من الوباء حيث قال أن 61٪ من الأمريكيين اكتسبوا وزنًا زيادة ، وفي هذا السياق كان لصورة سميث صدي كبير أكثر من مجرد عدد قليل من المعجبين، حيث قال أحدهم "هذا هو المنشور الأكثر روعة وصدق في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي"، و"بالتأكيد انت الأفضل وليس الاسوأ"، و"ظهورك بشكل طبيعي اكثر شيء مشوق".