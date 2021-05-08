دنيا سمير غانم تدعو لوالديها بالشفاء.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دعت الفنانة دنيا سمير غانم، لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت دنيا، صورة تتضمن أدعية بالشفاء لوالديها، وحرص عدد كبير من الفنانين على التعليق، وتمنوا لهما الشفاء العاجل، بينهم: وفاء عامر، أسماء أبو اليزيد، درة، ليلى زاهر، رانيا محمود ياسين، مي كساب، فيفي عبده، غادة عادل، هند صبري، داليا البحيري، مصطفى قمر.

وتضمنت كلمات الأدعية "اللهم يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تنعم على سمير غانم ودلال عبدالعزيز بالشفاء والعافية، اللهم داوي سمير غانم ودلال عبدالعزيز بدوائك واشفهم بشفائك واغنهم بفضلك عمن سواك".

وكان الإعلامي عمرو أديب، قال ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر ": "آخر الأخبار اللي عندنا أن الأستاذ سمير غانم تم نقله للمستشفى بالأمس بسبب الكلى وليس الكورونا.. اتنقل المستشفى بسبب تعب في الكلى وليس كورونا".

وأضاف "أما الفنانة دلال عبد العزيز فما زالت تعاني من كورونا اللعينة، وإن شاء الله تبقى كويسة، نرجو الدعاء لهما بالشفاء، نحن نحب سمير غانم ودلال عبد العزيز وأسعدونا كتير".