عاصي الحلاني عن جمال سلامة: "كان يغرد وحده في سماء الفن النظيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعي الفنان عاصي الحلاني، الموسيقار الراحل جمال سلامة بكلمات مؤثرة، حيث رحل عن عالمنا أمس الجمعة، وتم دفنه في مقابر العائلة بمدينة نصر.

وكتب الحلاني، عبر حسابه على تويتر: "‏جمال سلامة، كان فنان يغرد وحده في سماء الفن النظيف، عبقرياً لا يتكرر، كان عظيم ومبدعاً أغنى المكتبة العربية بأهم الأعمال الفنية الخالدة، وكان ظاهرة فنية بكل ما للكلمة من معنى".

وأضاف: "رحيل جمال سلامة، خبر موُسف وسيترك فراغ كبير بالموسيقى العربية.. رحمه الله وجعل مثواه الجنة، البقاء لله".

جدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة، نقل منذ أيام قليلة إلى مستشفى الهرم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته كانوا يعملون بالمجال الفني.

ودرس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقي في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يد نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب، كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه.

وحصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة، وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.