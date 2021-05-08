فن ومشاهير

رسميا … نيمار يوقع مع هذا النادي حتى عام 2025!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

دا سيلفا

بعد الحديث مؤخرا عن انتقال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا من فريقه باريس سان جرمان إلى ، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد عقد مهاجمه البرازيلي نيمار حتى 2025، لينهي الجدل حول مستقبل اللاعب الذي ارتبط مؤخرا بالعودة إلى برشلونة.

وانضم نيمار صاحب الـ29 عاما إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادما من برشلونة مقابل مبلغ قياسي مقداره 222 مليون يورو (270 مليون دولار).

وينتهي عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022 .

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى وجود اهتمام من برشلونة للحصول على خدمات نيمار، حال عدم تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي.

نيمار سجل 15 هدفًا وصنع 10 مع باريس في 27 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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