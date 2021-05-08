مي عمر ترد على اتهامات دخولها التمثيل بالواسطة.. وتؤكد: العمل مع زوجي مُضِرّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: قالت الفنانة المصرية مي عمر إنها رفضت في البداية المشاركة في المسلسل الرمضاني “نسل الأغراب”، مؤكدةً أنها أصبحت لا ترغب في العمل مع زوجها المخرج محمد سامي مرة أخرى؛ بسبب كثرة الهجوم عليها واتهامها بالتمثيل بالواسطة والمحسوبية.

وأضافت مي عمر، في تصريحات متلفزة، أن العمل مع زوجها أصبح مُضِراً كثيراً لها، خاصة أنها تتعب كثيراً لإثبات موهبتها، في حين يختصر الجمهور ذلك في جملة أنها زوجة المخرج، مضيفةً أنه لولا إلحاح زوجها وعناده لرفضت نهائياً مسلسل “نسل الأغراب”.

وأكدت أن مشاركتها في مسلسل “الأسطورة” كان بداية انطلاقها، وجاء اختيارها من قبل الفنان محمد رمضان وليس زوجها كما قِيل، وذلك بعد أن رفضت 6 فنانات الدور، مؤكدةً أنها ترى نفسها موهوبة بدليل نجاح مسلسل “ريح المدام”، و”عفاريت عدلي علام” و”آخر ديك في مصر”، رغم أن هذه الأعمال ليست من إخراج زوجها.

وعن أكثر الأعمال التي تمنت المشاركة فيها، قالت مي عمر: “تمنيتُ تجسيد دور نيللي كريم في (سجن النسا)، وفيلم قصير للنجمة هند صبري”، نافيةً أن تكون قد حصلت على دور بدلاً من فنانة أو طمِعت في عمل من إخراج زوجها.

وتشارك مي عمر في مسلسل “نسل الأغراب” وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد السقا وفردوس عبد الحميد ومجموعة كبيرة من النجوم.