“من داخل ثلاجة الموتى”.. رامز جلال يطرح البرومو الرسمي لـ”أحمد نوتردام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: طرح الفنان رامز جلال البرومو الرسمي لفيلم “أحمد نوتردام”، الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وجاء بشكل تشويقي كبير، حيث ظهر وهو ملطخ بالدماء، ويخرج من ثلاجة الموتى وإلى جانبه بعض الجثث، وأرفق الفيديو بتعليق متمنياً من خلاله أن ينال إعجاب الجمهور.

كما شارك جمهوره أيضاً البوستر التشويقي، وظهر من خلاله بصورة عفوية وهو يضحك، رافعاً شعار “لا تخافوا ولكن هزروا”.

يشارك في البطولة غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

كان آخر أفلامه “سبع البرمبة”، وشاركه في بطولته كل من جميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يقوم بتقمص عدة شخصيات مختلفة، ليتمكن من الوصول إلى قلب زوجته بعد إصابتها بعلة نفسية جعلتها تنسى وجوده.