شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 25.. مؤامرة جديدة لمحمد فراج وتهديد لـ نيللى كريم من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 25 من مسلسل "ضد الكسر"، عن أن المحامي لشركة كريم - محمد فراج يتعاون مع إياد - لؤى عمران، وينويان تدمير شركة كريم - محمد فراج، ولكن تبدأ بينهما الخلافات بسبب الأموال، وتقترب سلمى - نيللي كريم، من دكتور نبيل - بيومي فؤاد، ويحكي لها عن مقتل ابنه على يد واحد من مرضاه النفسيين الذي كان ينوي قتله هو ولكنه قتل ابنه.

وما زالت المؤمرات مستمرة التي ينصبها إياد - لؤي عمران، لـ"كريم"، محمد فراج، في أحداث العمل، ويحاول كريم - محمد فراج إقناع مصطفى - حمزة العيلي، بالعدول عن قضية إثبات النسب ويطلب منه إعادة اتفكير، ويرسل إياد - لؤى عمران لكل من سلمى - نيللى كريم وشقيقتها ليلى - نور إيهاب، نسخة من فيديو الحادث لكى يستغل موقفهما.

وتشهد الحلقة ذهاب مايا - سينيتا خليفة إلى كريم - محمد فراج في مكتبه، لتخبره بتصرفات أخيها إياد - لؤى عمران، وتتفق معه أنها ستساعده في الانتقام مع إياد - لؤى عمران مقابل البدء مع كريم - محمد فراج بصفحة جديدة في علاقتهما، فيرفض كريم - محمد فراج عرضها ويطردها.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية "سلمى"، صانعة محتوى خاص بالطبخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشكلات بشكل دائم، وتحاول دائمًا أن تبعده عن عادته السيئة، فتدور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

يذكر أن المسلسل من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.