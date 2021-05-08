شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن 25 .. دراما حزينة بين سيد رجب وعائشة بن أحمد بسبب "الكانسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقة 25 من مسلسل لعبة نيوتن للنجمة منى زكى تريند جوجل، وذلك بعدما شهدت حلقة الأمس تطورًا كبيرًا في الأحداث وصراع الشخصيات الدائر بين محمد ممدوح -حازم- ومحمد فراج -مؤنس- وأيضًا بين سيد رجب -بدر- وحازم، وبين هنا والشيخ مؤنس.

ومن أهم المشاهد التي تناولتها حلقة لعبة نيوتن 25 هو لحظة توضيح الطبيب لـ"بدر" سيد رجب سوء حالة "أمينة" عائشة بن أحمد مع مرض السرطان؛ بسبب أن الورم أصبح حجمه كبيرًا، ولن ينفع معه إجراء أي عمليات نهائيًا، وأن العلاج الكيماوى لن يأتي بأى نتيجة، وذهب "بدر" لإخبار "أمينة" التي كانت تعلم النتيجة مسبقًا، ولكنها أظهرت حالة كبيرة من الحزن، بعد أن أصبحت تعيش أياما سعيدة مع "حازم" خاصة أنه اعترف لها بحبه.



سيد رجب وعائشة بن احمد

وجسد سيد رجب في هذا المشهد الدراما الحزينة حيث لم ينطق بأى كلمة سوى أنه كان يستمع لـ أمينة ودموعه تنساب بسبب إحساسه بالعجز أمامها فهو لا يستطيع مساعدتها في محاربة السرطان، ولا حافظ عليها لتحبه ولكنها انجذبت لحازم وأصبحت تعيش معه.

حزن سيد رجب

بكاء عائشة بن احمد

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



عائشة بن احمد وسيد رجب

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.