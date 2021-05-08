إيفا مينديز بتصريح صادم.. كانت تكره وجهها “الغريب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: توجّهت النجمة إيفا مينديز (47 عاماً) إلى “إنستغرام” ونشرت صورة لوجهها من أحد أفلامها التي تم عرضها في العام 2001، حيث بدت ساحرة بشعرها المصفف ومكياجها.

ولفتت شريكة النجم ريان غوسلينغ في التعليق إلى أنها كانت “تكره” وجهها “الغريب”، إلا أنها تقدّر الآن كيف كان مظهرها في سن الـ26، على الرغم من أنها لا تزال فائقة الجمال”.

وشرحت: “ما هي الفكرة التي أريد أن أوصلها بالضبط؟ لست متأكدة. إن كنتم تكرهون صورة لأنفسكم ربما عليكم الانتظار 20 عاماً، وستحبونها حينها”.وختمت باقتباس مقولة للكاتب المسرحي أوسكار وايلد: “الصبا يضيع على الشباب”.