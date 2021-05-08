شعر بنهاية حياته.. هيثم شاكر: “مرضي بالسرطان غيرّني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: أكد الفنان هيثم شاكر أن فترة مرضه بالسرطان غيرت في شخصيته الكثير، قائلاً: “اتضح لي أنّ التوتر من العمل لا يستحق”، مشيراً إلى أنه يعمل الآن عملاً يفضّله ويحبّه ومقتنع به.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه تلقى خبر إصابته بالسرطان بصدمة كبيرة، وشعر بانتهاء الحياة، بعد فترة زمنية، مفيداً أنه تعرض للمرض من العام 2010 إلى العام 2016، كما أنه لا يعرف أحد عن مرضه، وأنه خلال مرضه سجل ألبوم “جديد عليا”.

وأوضح أنه لا يخاف الحديث عن حياته الشخصية، لكنه يرفض ظهور أسرته في الاعلام بسبب التجاوز الكبير خلال الفترة الحالية على السوشيل ميديا، مشدداً على أن زوجته ساندته بشكل كبير خلال فترة مرضه، إلا أنّه يريد إبعاد عائلته عن الاعلام، متابعاً: “أولادي لا علاقة لهم بالموسيقى، ابني يلعب في النادي الأهلي”.