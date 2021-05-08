بعدما أبكى ملايين.. أول تعليق للكينغ بعد أغنيته في حلقة مأمورية الواحات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: أبكى الفنان محمد منير الجمهور المصري بأغنيته التي أُذيعت أمس في نهاية حلقة مسلسل “الاختيار 2″، وعرضت فيها أحداث الواحات التي نتج عنها استشهاد عدد كبير من ضباط الشرطة وجنودها.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “ضالين تاهوا في العنوان، المجد للشهداء وتحيا مصر”.

وتصدّرت الحلقة 25 من “الاختيار 2″، ترند “تويتر”، وذلك بعد عرض تفاصيل معركة الواحات التي ضحّى خلالها شهداء الشرطة بأرواحهم لصد ورد الهجوم التخريبي من عناصر متطرفة تسللت عبر الحدود الغربية لارتكاب عمليات تخريبية داخل البلاد.

العمل من كتابة هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف.