الموت يُفجع باسل خيّاط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: نعى الفنان باسل خيّاط عمته الحاجة ابتهاج بنت خالد الخياط التي وافتها المنية أخيراً، قائلاً: “الله عليكِ يا عمتي، إنا لله وإنا اليه راجعون. سلميلي على بابا، رحمة الله عليكما”، في إشارة إلى وفاة والده في شهر أب (اغسطس) من عام 2020 المنصرم.

وأوضح خيّاط في النعوة التي نشرها عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) في حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”، أنّه نظراً للظروف الراهنة تُقبل التعازي عبر الهاتف ووسائل التواصل الإجتماعي.

ويُشارك النجم السوري في السباق الدرامي الرمضاني الحالي، من خلال بطولة مسلسل حرب “أهلية” إلى جانب الفنانين المصريين يسرا، وجميلة عوض، وتامر هجرس، وآروى جودة، ورشدي الشامي، ومايان السيد، ومحمود حجازي، وخالد أنور، وبسنت صيام، ومحمد دسوقي، وبرلنتي فؤاد، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل الدرامي حول حياة “مريم” (يسرا) التي تضطرها الظروف لترك ابنتها “تمارا” وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض “مريم” (جميلة عوض) للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها “يوسف” (باسل خيّاط).