نوال الزغبي تفاجئ جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة.. “أسعد لحظة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لطرح أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية في عيد الفطر المبارك. الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، والأغنية الثانية بعنوان “بكلم خيالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.

وشوّقت نوال الزغبي الجمهور عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” لجديدها، حيث فاجأت المتابعين عن مقطع من أغنية “أسعد لحظة”.

وحقق الفيديو الذي نشرته نوال الزغبي رواجًا واسعًا، حيث عبّر عدد كبير من جمهورها عن حماسهم لجديدها المرتقب.

في سياق آخر، أعلنت نوال الزغبي مؤخرًا عن تأجيل طرح الـ”ميني ألبوم” الذي كانت قد أعلنت مؤخرًا عن تحضيره، وقالت لمتابعيها في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” أنها ستصدره في وقت لاحق بعد عيد الفطر المبارك.

نفيد بالذكر أن نوال الزغبي تحصد حتى اليوم نجاح أغنيتها الأخيرة “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم. وحقق كليب الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة في شهرين فقط.