“إمي العدرا”.. فارس كرم يطلق ترنيمة للسيدة العذراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: أصدر النجم اللبناني فارس كرم في الساعات الماضية ترنيمة دينية بمناسبة الشهر المريمي.

وتحمل الترنيمة اسم “إمي العدرا” من كلمات إميل فهد وألحان وسام الأمير، يقدّمها فارس كرم بصوته للسيدة مريم العذراء.

وأصدر فارس كرم الأغنية على طريقة الفيديو كليب. ولأوّل مرّة ظهرت والدة فارس السيدة ليلى شكري الحجار كرم في العمل، كما كان لابن شقيقته مادونا إطلالة خاصة في الكليب أيضًا.

نفيد بالذكر أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يقدّم فيها فارس كرم ترنيمة بصوته خلال الشهر المريمي، إذ أصدر في عام 2014 ألبومًا دينيًا كاملًا بعنوان “اسمحيلي غنيلك” تضمن خمس تراتيل.