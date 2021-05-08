رئاسية على مقاس المتشددين.. إيران تعلن موعد فتح باب الترشح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت إيران الثلاثاء المقبل موعدا لفتح باب الترشح لانتخابات رئاسية أقصت شروط الانضمام لسباقها التيار الإصلاحي لصالح للمتشددين.

ووفق وكالة "فارس" الإيرانية، أعلنت الداخلية الإيرانية أن الثلاثاء المقبل سيكون موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، على أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين في 26 و27 يونيو/ حزيران القادم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل لتقديم طلبات الترشيح للدورة الثالثة عشرة لانتخابات الرئاسة لمدة 5 أيام.

وسبق أن أصدر مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات، بيانا حدد فيه شروط الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في يونيو/ حزيران المقبل، في خطوة يرى مراقبون أنها تفرض قيودا على الإصلاحيين وتفسح المجال أمام المحافظين وكبار العسكريين في الحرس الثوري.

وسيقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين "40 و75 عاما"، وحاصلين على "درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها"، ويمكنهم إثبات "خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مناصب إدارية”، إضافة إلى “سجل جنائي نظيف".

والأربعاء، أعلن عضو بمجلس صياغة الدستور إصدار توجيه يهدف إلى "توضيح" المعايير المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية، خصوصا من حيث "مستوى الحد الأدنى من الدراسات" أو "الخبرة في المناصب الإدارية” أو حتى “الحد الأدنى والحد الأقصى للعمر".

معايير جديدة يخشى محللون أن تكون موجهة ضد عدد معين من المرشحين المحتملين أو المعلنين، في تمش يدرج توصيات قديمة للمرشد الأعلى علي خامنئي، طلب من خلالها من أعضاء المجلس "تحديد" الشروط الضرورية للترشح.

ومن شأن المعايير الجديدة أن تستبعد على الفور عددا معينا من المرشحين المحتملين أو المعلنين، مثل وزير الاتصالات محمّد جواد آذر جهرمي (أقل من السن المحدد)، أو الإصلاحي مصطفى تاج زاده المدان من قبل العدالة.