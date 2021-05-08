شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء عزاء والد المنتجين نصر وهانى محروس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج هاني محروس إلغاء عزاء والده المنتج محروس عبد المسيح بسبب ظروف فيروس كورونا.

وكتب هاني محروس عبر صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : تتقبل الأسرة التعازي في وفاة والدي محروس عبدالمسيح عبر الهاتف والرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي ‏نظرًا لظروف كورونا وشكرًا.



تغريدة هانى محروس

وكان قد أعلن مؤخرا المنتج نصر محروس عن موعد عزاء والده على صفحته الشخصية فيس بوك، مشيرًا إلى أنه من المقرر إقامته اليوم أمام ستوديو (إم ساوند1) الساعة 6 مساء، وذلك فى (6 على فهمى الزناتي- خلف مستشفى هليوبليس | مصر الجديدة).

يذكر أن المنتج الكبير محروس عبد المسيح، لمع اسمه فى فترة الستينيات والسبعينيات ويعتبر من كبار صناع الموسيقى في مصر، حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدى، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى، صابرين وغيرهم من كبار المطربين المصريين.

واستكمل ابنه المنتج الفني نصر محروس مسيرة والده، الذى عمل فى عالم الغناء والموسيقى في سن مبكرة جداً، عندما كان يساعد والده، وعمل نصر محروس في بداية الثمانينيات بتوزيع شرائط الكاسيت التي كان ينتجها والده، وكان معه شقيقه أمير محروس، وفي آواخر الثمانينيات قرر نصر محروس إنشاء شركته الخاصة بعدما شعر بقدرته على صنع النجوم واكتشاف المواهب الفنية ذات الإحساس النقى وتقديمهم للجمهور، وكانت أول اكتشافاته المطرب أمين سامى.