شكرا لقرائتكم خبر عن صراع على ميراث الموسيقار جمال سلامة بعد رحيله ما بين زوجته وشقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حررت أسرة الراحل الموسيقار جمال سلامة منهم شقيقه فاروق سلامة، ونورهان فاروق سلامة المحضر رقم ٦ح، بموجب عقود الملكية لابنة الموسيقار جمال سلامة سونيا جمال سلامة ابنته الكبرى وتفويض رسمي منها باستخدام الشقة التي يقطن بها الموسيقار جمال سلامة، وفتحها وغلقها ومنع أى شخص آخر بالدخول أو الخروج من منزلها، وتم عمل بيان صحفى مغلوط من طليقته بأنه حاول الاستيلاء على الشقة وهو كلام عار من الصحة.



محضر



محضر



محضر



محضر



محضر

يذكر أن وفاء بناني، طليقة الموسيقار الراحل جمال سلامة، ووالدة نجليه هاني ودينا، حررت محضرًا فى نقطة شرطة الجزيرة قيد برقم 8 حصر ضد شقيقه، وابنة شقيقه وزوجها، متهمة إياهم بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة.

وجاء فى المحضر المحرر أن الشاكية تلقت اتصالا من حارس العقار الذي يقطن به الموسيقار الراحل داخل الاستوديو الخاص به في حي الزمالك مفادها حضور المشكو فى حقهم إلى العقار وكسر باب الاستوديو وتغيير "الكالون" بالتزامن مع إقامة شعائر الجنازة في مدافن الأسرة بمدينة نصر.







الموسيقار جمال سلامة



جانب من الجنازة



جنازة الموسيقار جمال سلامة

وتوفى الموسيقار الراحل جمال سلامه أمس الجمعة، بعد إصابته بفيروس " كورونا"، نتيجة اشتداد المرض عليه، وتم احتجازه في مستشفى الهرم منذ يومان.