شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 25.. القبض على قاتل نور وشقيق مايان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل "حرب أهلية"، أحداثا جديدة وتطورات مثيرة ووصول الشرطة إلى قاتل نور - مايان السيد، وألقت القبض عليه واعترف شقيق نور خالد حجاج - حسين، عن أن يوسف - باسل خياط هو من طلب سرقة المنزل.

وما زال كيشو - عمر ضلاح يتقرب من تمارا - جميلة عوض، وقالت له إنها تشعر معه بالراحة وأنه كان بجانبها في أصعب وقت في حياتها، وزار والد فريدة - أروى جودة، منزلها وطلبت منه أن يبقى معها حتى تشعر بالأمان، وعندما عرف "يوسف" تشاجر معها وطلب منها أن تطرده، ويتضح أن سبب خلاف فريدة - أروى جودة مع والدها بسبب علاقة غير شرعية مع مراد حبيبها السابق وأنها لم تكن متزوجة منه.

وذهب حسين - خالد حجاج إلى السارق وأخذ منه الأوراق وترك له الأموال، والتقى بـ يوسف - باسل خياط الذي أعطاه 300 ألف جنيه فقط، والتقت مريم - يسرا بـ"يوسف" عند "حسين" وأخبرها أنه جاء لتقديم التعازي، وهددت مريم - يسرا "حسين" خالد حجاج إذا عرفت أن له دخل بقتل نور- مايان السيد لن ترحمه.

وفوجئ محمود حجازي - زياد أن من تقدم بالبلاغ إلى الشرطة، هو باسل خياط - يوسف.

وتدور أحداث المسلسل حول "مريم" لديها ابنة "تمارا" من زوجها السابق الذي أوقع بينهما، وتحاول "مريم" تعويض احساسها بالأمومة مع "نور" التي اتخذتها كإبنة. ثم تكتشف "مريم" شيء يقلب حياتها.

ومسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا وجميلة عوض وباسل خياط ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.