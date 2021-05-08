شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى: "جمال سلامة كان ظاهرة فنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان عاصى الحلانى، الموسيقار الكبير جمال سلامة الذى توفى صباح أمس داخل أحد المستشفيات بسبب معاناته مع فيروس كورونا عن عمر يناهز 75 عامًا.

وغرد عاصى، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "جمال سلامة كان فنان يغرد وحده في سماء الفن النظيف عبقريًا لا يتكرر كان عظيم ومبدعًا أغنى المكتبة العربية بأهم الأعمال الفنية الخالدة وكان ظاهرة فنية بكل ما للكلمة من معنى رحيل جمال سلامة خبر موُسف وسيترك فراغ كبير بالموسيقى العربية رحمه الله وجعل مثواه الجنة البقاء لله".



عاصى الحلانى

وكان الإعلامى محمد السماحى، ابن شقيقة الموسيقار جمال سلامة، قد صرح مؤخرا بأن خاله الموسيقار الكبير تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المعادى، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكى يا شهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جانى بعد يومين"، "ومع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن "بيروت ست الدنيا" وقصيدة "مع جريدة" للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينات، التى ما زالت فى ذاكرة الناس مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" وفيلم "حبيبى دائما".