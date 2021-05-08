شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب طارق لطفى خليفة للمسلمين بالعراق ووالده يبكى لتحوله لإرهابى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر أحداث مسلسل "القاهرة كابول" لتشهد الكثير من الوقائع في الحلقة الـ25، كان أهمها ظهور الشيخ رمزى "طارق لطفي" في العراق وتحديدًا في الموصل ليعلن من هناك اختياره الخليفة وهو الهدف الذى كان يسعى إليه دائمًا، وعندما يراه والده ينفجر في البكاء بعد مشاهدته إياه وقد أصبح أحد أخطر الإرهابيين في العالم.

الضابط عادل الذي يجسده الفنان خالد الصاوي شاهد الموقف من زاوية أخرى حيث إنه لم يشعر بالحزن عندما رأى رمزي في العراق وحوله عناصر تم تجنيدها ويعرف منهم عادل كل شيء عن رمزي.

راجية تتفق مع طارق كساب "فتحي عبد الوهاب" علي إيقافه عن العمل بسبب تجاوزه في البرنامج ثم يعود بعد أسبوعين فقط ليحقق بذلك نسبة مشاهدة كبيرة، وعلي الجانب الآخر يترك رمزي الشيخ نمير- سامح السيد في كابول، وهو ما يعتبره الأخير استغناء عنه، بعدما اختلفت نوايا رمزي، وزاد حبه للدنيا والسلطة بعيدًا عن أهداف الدعوة، حسب قوله، ويقوم نمير بتطليق حرة- سارة نخلة، فتواجهه بحقيقته وأن الخلافة ما هي إلا حلم تم اختراعه ليخفوا وراءه حب الدنيا والسلطة والنساء.

ويحاول طارق كساب الوصول لأي معلومة من زوجة رمزي "أم عبد الله"، لكنها ترفض وتصر على اتفاقها مع الشرطة، يهددها بأنه سيخبر رمزي، فتهدده هي بإخبار الضابط عادل.

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

يذكر أن "القاهرة كابول" يرصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.