منى هلا تعلن وفاة خالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة منى هلا، عن وفاة خالتها الثانية عفاف عبدالسميع الطحلاوي.

وكتبت هلا، عبر حسابها على إنستجرام: "توفيت إلى رحمة الله خالتي المغفور لها بإذن الله عفاف عبد السميع الطحلاوي.. الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وكانت منى هلا، قد أعلنت منذ ٤ أشهر عن وفاة خالتها الأولى ألفت عبدالسميع الطحلاوي، وذلك يوم ٢٢ يناير ٢٠٢١، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "توفيت إلى رحمة الله خالتي الغالية ألفت عبدالسميع الطحلاوي.. مفيش عزاء طبعا بسبب الظروف والكورونا.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال منى هلا السينمائية، فيلم "ليل خارجي"، بطولة كريم قاسم، شريف الدسوقي ومن إخراج أحمد عبدالله السيد.

وشاركت في مسلسل "ليالي الشمال"، والذي تدور قصته حول اللاجئين السوريين في أوروبا، بطولة باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي، من تأليف وإخراج عماد النجار.