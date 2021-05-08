المنتج نصر محروس يعلن إلغاء إقامة عزاء لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن المنتج نصر محروس، عن إلغاء إقامة عزاء لوالده المنتج محروس عبد المسيح، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نظرا للاجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة ضد فيروس كورونا.

وكتب محروس، عبر حسابه على فيسبوك: "إنتقل إلى الأمجاد السمائية أبويا الغالي المنتج الكبير محروس عبد المسيح.. صاحب شركة و(إستوديوهات إم ساوند) والد المنتج نصر محروس ومهندس الصوت أمير محروس والمنتج هاني محروس".

وأضاف "تتقبل الأسرة التعازي في وفاة والدي عبر الهاتف والرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي. ‏نظراً لظروف كورونا.. شكراً".

وتوفي والد المنتج نصر محروس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن المنتج محروس عبدالمسيح واحد من أشهر المنتجين في مجال الموسيقى تعاون مع كبار نجوم الأغنية في مصر والعالم العربي، بينهم "عدوية، محمد رشدي، محرم فؤاد، شفيق جلال، كارم محمود ومحمد قنديل.

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